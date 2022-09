Jovem talento do Velocross conquista mais um pódio na Copa Centro

Share on Email

O piloto, realizou uma grande prova, na terra natal do avô Ricardo Monego e ficou em 2° lugar na categoria Junior ao qual disputa nesse campeonato, e em 4° lugar na VX2 Importada( nesta, participa para adquirir experiência).

Já neste próximo final de semana, 24 e 25, Lorenzo fará curso de pilotagem, novamente, em Tupanciretã com o Instrutor Wellington Garcia Matos, de Goiás. O piloto tem sido destaque em todas as competições e busca cada vez mais aperfeiçoamento – comentam os avós Ricardo e Magáli que curtem a aposentadoria viajando com o neto pelo RS.