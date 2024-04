Jovem trabalhador desaparece em Alegrete; pais desesperados pedem ajuda à comunidade

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo relatos de Gilmar, o filho saiu do trabalho por volta das 18h de ontem(17), onde trabalha numa lavagem de carros. Ao chegar em casa, ele pegou outro capacete e informou à mãe que estava saindo para fazer uma “corrida” e que retornaria em breve.

Matteus chega em Alegrete neste sábado

No entanto, desde então, os pais não conseguiram mais contato com Jardel. Ele não voltou para casa, tampouco compareceu ao trabalho. Além disso, não tem respondido às mensagens no WhatsApp e não atende suas ligações. Gilmar ressalta que seu filho é uma pessoa responsável e trabalhadora, e nunca antes havia ficado tanto tempo sem dar notícias.

Jardel saiu da rua Severino Ribeiro, na Cidade Alta, e até o momento não há informações sobre o destino para onde ele se dirigiu. Ele estava conduzindo uma moto Honda Titan azul, placa IOV 0897. Qualquer informação que possa ajudar a localizá-lo pode ser repassada pelos números 55 996016802 ou 55 996868120.