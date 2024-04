Matteus chega em Alegrete neste sábado

A expectativa para a chegada de Matteus Amaral em Alegrete é enorme, tanto para seus conterrâneos, quanto para habitantes de outras cidades gaúchas, da região e até mesmo de cidades de países vizinhos. O sucesso que o rapaz de 27 anos está experimentando, após conquistar o segundo lugar no BBB, é estrondoso, e a comunidade de Alegrete, bem como a de outras cidades gaúchas, mal pode esperar para vê-lo de perto. Depois de mais de 100 dias, incluindo o período de confinamento na Casa e compromissos após a conquista do prêmio, a equipe do BBB gaúcho anunciou que sua chegada à cidade natal está prevista para sábado (20).

No retorno do vice-campeão do BBB 24 ao “Baita Chão”, está programada uma cavalgada na qual ele vai participar, como bom gaúcho que sempre enalteceu o cavalo crioulo, seu grande parceiro no trabalho rural. A concentração dos cavalarianos será na Praça do Bebedouro, seguindo pelo mesmo percurso da chegada da Chama Crioula até o Parque Rui Ramos. A partir das 10h de sábado, artistas locais estarão animando a festa no Parque. No entanto, a grande celebração em que a população poderá vê-lo mais de perto será no Parque, como deseja o Big Brother alegretense.

Os detalhes da logística de segurança, do trajeto da cavalgada de Matteus Amaral e de todo o evento em si para o seu retorno estão sendo tratados pela Prefeitura de Alegrete, em colaboração com a equipe do Brother, e serão divulgados posteriormente pelo PAT.