Jovens adventistas promovem doação de sangue mum período crítico para o hemocentro de Alegrete

Compartilhe









1 Share

No último sábado(15), ocorreu a campanha de doação de sangue dos Jovens Adventistas.

Inseridos no Projeto Missão Calebe, que é um programa voluntário de serviço social e testemunho que desafia os jovens adventistas do mundo todo, a se dedicarem ao evangelismo e fazer o bem a sociedade. Em Alegrete, eles participam de várias atividades.

Além dos mutirões que levam sopões aos bairros, serenatas, eles também organizaram uma campanha para doação de sangue. Cerca de 33 jovens foram, dentro de todos os protocolos, até o Hemocentro em Alegrete e fizeram a sua doação. ” Sabemos da importância dessa ação que é de grande ajuda para o hemocentro da cidade” – disse um dos doadores.

Essa ação dos Jovens Adventistas reforça o pedido do Hemocentro de Alegrete para que os doadores mantenham as doações.

A doação de sangue é um gesto humanitário de solidariedade, cidadania, amor ao próximo e bem-estar coletivo. É comum que as pessoas só tenham essa iniciativa depois de conhecer alguém que necessitou de sangue, porém, esse hábito precisa mudar. Uma única doação de sangue, dura poucos minutos, e é suficiente para salvar várias vidas.

Neste período de pandemia do coronavírus, o estoque dos bancos de sangue é uma situação que preocupa as autoridades médicas. Em alguns locais, já tem sido observada uma queda acentuada nas doações.

É importante salientar que as doações devem continuar, pois há um monitoramento e, doadores gripados ou que estejam em quarentena por contato com pessoas que possam ter suspeita do vírus, não devem procurar o hemocentro.

Entretanto, os demais doadores devem manter a regularidade. Caso contrário, a situação poderá ficar em estado de emergência e/ ou comprometer o estoque que sempre é de suma importância para salvar vidas. Projeto Inova Pampa, da Unipampa, vai fomentar a inovação tecnologica em toda região A equipe do Hemocentro ressalta que os doadores podem entrar em contato de segunda a sexta-feira das 7h às 13h, sem fechar ao meio-dia. Todas as tipagens podem ser doadas. O negativo, por exemplo, é universal, quem tem este tipo de sangue doa para todos, mas só recebe do O negativo, por esse motivo o estoque é sempre o menor. Principais requisitos para a doação: estar bem alimentado, ter no mínimo 50 kg, idade de 18 a 61 anos se for primeira doação. A partir dos 16 anos, também pode doar, desde que acompanhado de um dos pais.Tatuagem impede de doar por um ano.

Recomendações básicas: estar bem de saúde e não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação e estar bem alimentado.