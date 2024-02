Jovens feridas em queda de estrutura na Praia das Areias Brancas

As vítimas sofreram ferimentos após a queda de uma estrutura de som e luz. Elas estão atualmente passando por exames de raio X no Hospital de Caridade para avaliar a extensão de seus ferimentos. No entanto, não há risco de morte relatado até o momento.

O concurso, que estava previsto para ocorrer neste domingo, foi adiado para uma data futura, possivelmente no próximo final de semana. As autoridades locais estão investigando as causas do incidente, mas é relatado que ventos fortes na praia podem ter contribuído para a queda da estrutura.

É importante ressaltar que, apesar do susto e dos ferimentos sofridos pelas jovens, não houve relatos de danos significativos além disso. As equipes médicas estão prestando todo o suporte necessário para garantir o bem-estar das vítimas.

Informações : Caderno 7