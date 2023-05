Judocas André Brazeiro e Hellen Tito recebem Votos Congratulatórios na Câmara

Os atletas alegretenses André Brazeiro e Hellen Giovanna Tito receberam Votos Congratulatórios da Câmara Municipal pela brilhante participação no maior Campeonato Estadual de Judô da história do Rio Grande do Sul, realizado em Gramado, no dia 29 de abril.

Na competição estadual o Sensei Brazeiro sagrou-se campeão na categoria Master 81kg e Hellen, vice-campeã sênior 57kg. A dupla representou a Equipe Kageyama ONG Mutação.

Os Votos Congratulatórios foram entregues na sessão ordinária da última segunda-feira (29), após acolhida por unanimidade de requerimento do vereador Vagner Fan.

“Importante enaltecer a excelente apresentação dos nossos atletas”, exaltou o vereador, ressaltando que a Kageyama superou as expectativas”. Fan estende a saudação aos demais professores e atletas que estiveram na delegação.

Fotos: Assessoria CMA