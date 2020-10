Juiz determina prisão de réu durante interrogatório no Fórum de Alegrete

Compartilhe















Réu saiu de audiência no Fórum direto para o Presídio Estadual de Alegrete.

Na manhã da última quarta-feira(7), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada no Fórum de Alegrete pelo Magistrado Rafael Echevarria Borba, Diretor do Foro e titular da Vara Criminal. Ele citou que durante o interrogatório da vítima, referente a um processo que corre em segredo de justiça, identificou que o homem de 48 anos estava com um mandado de prisão Expedido pela Comarca de Alegrete desde o último dia 23 de julho.

O Mandado era relacionado à acusação de crime de estupro de vulnerável. O Magistrado destacou que a audiência estava sendo realizada de forma virtual, porém, ao verificar que o indivíduo que seria ouvido na sequência, depois de uma outra parte relacionada ao processo, já tinha sido condenado pelo crime citado. A sentença foi estipulada pelo Juiz Diego Delabary, que estava à época à frente da Vara Criminal.

Diante da constatação, imediatamente entrou em contato com a Brigada Militar que se deslocou até o Fórum, onde o mesmo estava aguardando para ser interrogado no processo que está em segredo de justiça.

O Juiz da vara Criminal, Rafael Borba, o deixou ciente que, depois de ouvi-lo, ele seria encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete em razão do Mandado de prisão vigente pela sentença do crime relacionado a estupro de vulnerável.

Assim que concluiu, o homem foi levado pelos policiais militares à UPA, Delegacia de Polícia e conduzido ao PEAL.

Segundo informações apuradas pelo PAT, o acusado teria agredido e estuprado uma ex-companheira que estaria grávida. Ela já era maior de idade, porém, em razão da gestação é considerado estupro de vulnerável.