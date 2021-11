Justiça aceita pedido para cassar chapa vencedora das últimas eleições municipais em Uruguaiana

Share on Email

A Justiça Eleitoral aceitou um pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE) para cassar a chapa vencedora das últimas eleições para a Prefeitura de Uruguaiana, na Fronteira do Rio Grande do Sul. A suspeita é de captação ilícita de recursos usados na campanha de reeleição. A decisão cabe recurso.

Em vídeo divulgado na segunda-feira (29), nas redes sociais da prefeitura, o prefeito Ronnie Mello (PP) disse que essa é uma tentativa de realização de um segundo turno de forma judicial.

“Tal decisão é baseada em elementos infundados, inverídicos. Queremos ainda afirmar que seguiremos cumprindo nosso mandato pois sequer há pedido de afastamento do cargo”, destaca.

Segundo o MPE, o desvio de dinheiro teria relação com uma fraude na licitação para contratar 11 funcionários fantasmas para limpeza da cidade no último ano. O dinheiro teria sido desviado para uso na campanha.

O pedido foi julgado procedente em primeira instância, segundo o Cartório Eleitoral de Uruguaiana. O prefeito e o vice, José Fernando Tarragó (PSD) tem três dias para apresentar recurso.

Se houver recurso, o processo deve ir a julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html