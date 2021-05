Justiça do RS decide manter vacinação de professores contra Covid, em Esteio

Para o MP a opção do município em imunizar os profissionais de educação modifica a ordem de grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a doença.

De acordo com a decisão da juíza Flavia Maciel Pinheiro Giora, publicada no sábado (8), a imunização dos profissionais da educação não está em desacordo com as orientações e diretrizes do Ministério da Saúde.