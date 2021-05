PRF apreende ônibus carregado de bebidas e queijos na BR 290

Ao vistoriarem o bagageiro do coletivo, os PRFs encontraram grande quantidade de queijos e cerca de mil litros de bebidas de origem estrangeira importados ilegalmente.

O motorista do ônibus, um homem de 38 anos natural de Candido Godoi, assumiu a propriedade de toda a mercadoria. Segundo ele, as bebidas, entre elas gin, licores e uísque, e os queijos foram adquiridos no Uruguai e teriam como destino Caxias do Sul.

A mercadoria avaliada em cerca de 150 mil reais e o ônibus foram apreendidos e encaminhados ao órgão aduaneiro.

Fonte e foto: PRF