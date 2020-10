Justiça Eleitoral orienta e sorteia quem vai começar a propaganda eleitoral em Alegrete

Compartilhar















Neste dia 30, aconteceu a primeira reunião da Justiça Eleitoral na Câmara de Vereadores com a presença do juiz eleitoral, Dr Thiago Tristão, promotora eleitoral Dra. Daniela Fistarol, servidores do Cartório, representantes de partidos e emissoras de rádio.

Na pauta, a definição do sorteio da participação dos candidatos no horário eleitoral gratuito.

A reunião foi realizada com os cuidados necessários de distanciamento que exigem os protocolos de saúde.

O juiz Dr Thiago Tristão falou em termos gerais que as coligações e partidos devem seguir as resoluções que determinam como será a campanha e propaganda eleitoral que inicia no próximo dia 9 de outubro.

A comunicação oficial com a Justiça Eleitoral será via e.mail. O cartório não recebe denuncias sem identificação das pessoas. O juiz lembrou que se for confirmado alguma irregularidade pode ser usado o Poder de Polícia.

Thiago Tristão informa que não cabe à Justiça Eleitoral fiscalizar aglomerações e falta de EPIS durante a campanha, isso é de competência da justiça comum.

A promotora Eleitoral, Daniela Fistarol,falou que apresentação e análise de documentos não podem conter informações em sigilo e que todos os partidos e coligações devem atentar para esta questão.

Quanto à veiculação da propaganda em rede, todos as coligação e partidos tem até o dia 7 de outubro para informar às emissoras de rádio quem será o responsável por entregar o material,12h antes de ir ao ar, sendo que tudo e conferido.

A propaganda será em três blocos das 7h às 11h; das 11h às 18h e das 18h às 24h. Quando for propaganda em Rede o material deve ser entregue 12 horas antes nas emissoras. O início da veiculação da propaganda será no dia próximo dia 9 de outubro com término em 12 de novembro.

O sorteio de quem vai iniciar a veicular o material ficou assim definido: Nativa,FM, de 9 a 15 de outubro, Rádio Gazeta de 16 a 22 de outubro; Minuano FM de 22 a 29 de outubro; Rádio Sentinela de 30 de outubro a 9 de novembro e Rádio Alegrete de 5 a 12 de novembro.

Para Prefeito, o sorteio definiu que a propaganda eleitora vai iniciar assim: primeiro a Coligação Nosso Alegrete Solidário e Cuidadora e depois a coligação Alegrete no Rumo Certo por último Força para Trabalhar e Atitude para Fazer.

Já a ordem do início das falas para vereador de cada inserção por partidos ficou assim definida na reunião: MDB, PDT, PC do B, PT, PP PL PSDB, Republicanos, PSL e PSOL.

A propaganda em rede irá ao ar das 7h às 7h10min e das 12h às 12h10min. O PRTB não entra na propaganda eleitoral por não preencher o pré requisito de representação na Câmara Federal.