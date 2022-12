Kuaty’s Marmitas oferece serviço de tele-entrega gratuito

Quando se fala em marmitas, Kuaty’s Marmitas é referência em atendimento, cardápio variado diariamente e também pelo serviço de entrega gratuita para todos os bairros da cidade.

Sabe-se que o delivery de alimentos é algo comum nos dia de hoje, mas a taxação das entregas é algo que pesa no bolso do consumidor, o que é totalmente válido, pois os entregadores precisam tirar o sustento para a sua família.



Porém, algumas empresas como a Kuaty’s Marmitas optam pelo serviço de tele-entrega gratuita como diferencial em seu trabalho e, por não utilizar de aplicativos de delivery, atendendo apenas por telefone e redes sociais.



Além disso, possui a própria equipe de entregadores capacitados para realizar esse trabalho. As entregas funcionam por um esquema de remessas que saem às 10h30min e às 12h, permitindo que os entregadores possam fazer as rotas de entrega com segurança e preservando o bom estado das refeições, na hora da entrega.



Kuaty’s Marmitas atua no segmento gastronômico com cardápio variado diariamente, com produtos de qualidade, preços acessíveis, inovando a cada prato elaborado para surpreender e jamais permitir que seus clientes fiquem com o paladar saturado.



Kuaty’s Marmitas trabalha de segunda-feira a sábado e dispõe de planos de marmitex semanais, quinzenais e mensais com descontos imperdíveis.



Para quem desejar declarar independência da cozinha e das panelas, contatar:

Telefone: 3420-0007,

WhatsApp (55) 99726-5218

Redes Sociais:

Facebook: Kuaty’s Marmitas

Instagram: @Kuatys