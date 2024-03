Kuaty’s Marmitas : Vanessa Safons de Castro, uma visionária que ousou e revolucionou sua vida

“Não há limite para o que nós, como mulheres, podemos conquistar”. (Michelle Obama, advogada e ex-primeira dama do EUA).

O empreendedorismo feminino é o nome dado ao movimento que envolve negócios fundados, pensados ou comandados por mulheres, sejam grandes ou pequenas empresas. E a Kuaty’s Marmitas é uma delas.

Inaugurada em 2019, a Kuaty’s é uma empresa comandada por uma mulher que decidiu arriscar, investir e ir em busca de um futuro melhor onde pudesse ser sua própria chefe. Vanessa Safons de Castro é a proprietária e a principal cozinheira da Kuaty’s Marmitas, oferecendo sempre sua total dedicação, seja como dona da empresa, mulher, esposa e mãe. Ela é uma grande inspiração para as pessoas à sua volta.



Vanessa é a prova, que se há esforço e dedicação, num momento ou outro, a recompensa vem.

Recentemente e para orgulho de todos que acreditam no potencial dessa grande mulher, a empresa Kuaty’s recebeu o prêmio de destaque do ano de 2023 na categoria marmitaria. Prêmio que foi concedido por meio do voto popular, em especial dos clientes que conhecem e aprovam a qualidade e pontualidade das marmitas da Kuaty’s. Um justo reconhecimento para aquela que não mede esforços para produzir um cardápio saboroso, bem servido, diversificado e com ingredientes de qualidade.

Em quase cinco anos de história, a empresária Vanessa Safons de Castro, conquistou seu espaço no mundo dos negócios e na vida de centenas de clientes que confiam no seu trabalho. Kuaty’s Marmitas tornou-se uma forte aliada na correria do dia-a-dia, além de mudar completamente a vida de Vanessa e da sua família.



O sorteio:

Para agradecer as muitas conquistas, Kuaty’s Marmitas sorteará uma semana de marmitex, no Facebook, com data a ser comunicada no próprio perfil da empresa.

Para participar basta visualizar esta notícia no perfil da Kuaty’s Marmitas, compartilhar, curtir e publicar uma foto da mulher que você mais admira, com uma frase a homenageando. A foto deverá ser publicada nos comentários da publicação.

O comentário com mais curtidas será o vencedor!

Participe!

Homenagem surpresa da filha Eduarda Castro.



“Eu cresci rodeada de mulheres fortes, mas minha mãe obviamente é com toda certeza a minha maior razão para continuar oferecendo meu melhor para que ela tenha orgulho de mim, o tanto que eu tenho dela. Quando eu era mais nova, os meus pais se divorciaram, meu pai continuou cumprindo com sua função de pai, mas para minha mãe, sei que educar uma criança não foi uma missão muito fácil. Eu ví minha mãe trabalhar muito, chegou a ter três empregos ao mesmo tempo para que nunca nos faltasse nada. Eu sabia do seu cansaço, porém ela se manteve firme e sorridente para que eu não sentisse o peso da realidade que vivíamos. Passamos por muitas coisas juntas e vencemos todos os desafios. Eu sou muito grata a Deus! Eu tenho muito mais que uma mãe que exerce seu papel lindamente, eu tenho uma grande amiga com quem posso desabafar, falar dos meus medos, dos meus planos, temos liberdade de falar sobre tudo. Conto com o seu apoio, seus conselhos e suas observações quando necessário, fazendo eu entender que errar faz parte do processo de amadurecimento e que tudo na vida são lições para que sejamos seres mais evoluídos. Sei que minha mãe estará sempre comigo, quando e onde eu precisar”.



Orgulho da empresária:



“Lembro perfeitamente do dia em que minha mãe Vanessa, deu início ao trabalho no até então, projeto Kuaty’s. Ela ficou superfeliz de ter feito a venda de quatro marmitex e felizmente desde aquele dia as vendas só aumentaram, tudo graças ao esforço e força de vontade dela. Posso dizer com convicção que sou a filha mais feliz e orgulhosa do mundo e digo isso também como mulher. Ver tudo que ela passou e lutou para conseguir é inspirador” – concluiu Eduarda.

Kuaty’s Marmitas!!

Telefone: 55 98433 3985

Facebook: Kuaty’s Marmitas

Instagram: @Kuaty’s Marmitas