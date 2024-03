CPI do Carnaval foi protocolada na Câmara

Seis vereadores assinaram o requerimento para abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI proposta pelo Vereador Itamar Rodriguez para apurar a responsabilidade do Executivo Municipal no acompanhamento, licenciamento e aplicação dos recursos nas obras dos camarotes na avenida do samba em 2023, obra que ficou inacabada. No geral foram liberados, em uma primeira etapa, 700 mil reais e depois 352 mil. – Esse segundo valor, conforme a Assercal, foi feita a prestação de contas à Prefeitura.

O requerimento contou, inicialmente com 10 assinaturas, mas três vereadores, Bispo Ênio, Firmina Soares e João Leivas pediram a retirada das assinaturas, cedendo a pressão do Executivo, o que não foi capaz de inviabilizar, uma vez que para abertura de Comissão Processante o regimento requer 1/3 ( Um terço) dos membros da Câmara, explicou o proponente.

Para que a CPI seja instaurada assinam o requerimento o proponente vereador Itamar Rodriguez – PP; João Monteiro – PP; Eder Fioravante – PDT; Dileusa Alves – PDT; Vagner Fan (sem partido) e Anilton Oliveira (PT).

O próximo passo, segundo o presidente da Câmara, vereador Moisés Fontoura é fazer a verficação do documento. -Preenchendo todos os requisitos, Fontoura diz que se faz um parecer para para que a CPI seja instaurada. O pedido foi protocolado na última quinta- feira(29) e tem 15 dias úteis para ser analisado.