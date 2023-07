Lã, o segmento que precisa de inovação e recursos para se manter no mercado

A ovinocultura faz parte da história da humanidade!

No Brasil, a grande concentração do rebanho está no RS, principalmente pelo poder de adaptação ao clima e vegetação. Fundamental para a subsistência, insuperável na conversão de forrageiras em produtos para o consumo humano de alta qualidade, como a lã e a pele para o vestuário, carne e leite para a alimentação.



Com todas essas afirmativas, é impossível não se preocupar com o setor laneiro que tem sentido o impacto da queda na comercialização de lãs. Uma nobre matéria prima que nos últimos tempos, perdeu espaço nas indústrias texteis, para as fibras sintéticas e o algodão.



Com essa estatística, o empresário Vladimir Costiti e sua esposa Diéssica Mick, proprietários da Barraca São Francisco, empresa atuante no município e região na comercialização de lãs, buscam alternativas e recursos para se manter no mercado.

“A lã é um dos principais produtos da ovinocultura e representa muito para nossa economia. Não podemos “cruzar os braços” e esperar. Não queremos projetos a longo prazo. Precisamos de melhorias, agora”. – destaca Vladimir.



Recentemente ambos participaram do II Simpósio Gaúcho de Ovinocultura. O evento aconteceu na UFSM, em Santa Maria com o objetivo de tentar enfrentar uma das piores crises da história do setor. Estiveram presentes criadores de ovinos, esquiladores, cooperativas/ barracas, indústrias, artesãos e designers que utilizam a lã como matéria prima.

“Nossa participação no Simpósio foi voltada a obter informações que pudessem contribuir para o desenvolvimento da cadeia, para agregação de valor aos produtos e para a geração de novos produtos; aproximar os atores da cadeia da lã, os agentes públicos e as instituições de ensino e pesquisa; identificar demandas; identificar possíveis usos para os diferentes tipos de lã e propor ações, tanto para a iniciativa privada, como para o poder público nas diferentes esferas para o desenvolvimento da cadeia da lã. Conhecendo melhor a cadeia produtiva da ovinocultura, nivelando informações disponíveis sobre a produção, beneficiamento e comercialização da lã – destaca “Diéssica Mick”.



De volta a Alegrete, os empresários estão confiantes e acreditam que, com a ajuda dos representantes do municípios e demais envolvidos no setor, essa realidade possa mudar.



A Barraca São Francisco está em constante evolução e procura oferecer sempre o melhor atendimento para seus clientes.



Desta forma, comunica a todos os clientes e amigos que inaugurou o seu escritório, localizado na Avenida Assis Brasil, 2146 – Cidade Alta, mantendo o depósito no mesmo endereço, na rua Alcídes Barbosa da Fontoura, 234 – Bairro Gamino.

Facebook: Barraca São Francisco

Instagram: @saofranciscobarraca

Telefone/ whatsapp: 55 9 9657 0998

Aline Menezes