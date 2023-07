Assalto a relojoaria e troca de tiros deixa 2 feridos em Santana do Livramento

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um assalto a uma relojoaria em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, deixou duas pessoas feridas no fim da manhã desta terça-feira (4). Segundo informações preliminares da Brigada Militar, cinco criminosos entraram no estabelecimento. Até o momento, três suspeito foram presos.

O crime ocorreu na relojoaria Castro, localizada na Rua Rivadávia Corrêa, no centro da cidade. Ainda não há informações sobre o que foi roubado da loja. Houve troca de tiros com policiais.

Ainda conforme a Brigada, foi baleada a dona da relojoaria, 58 anos, e um homem, de 41, que estaria passando pelo local. As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Santa Casa. Ambas estão em estado considerado grave. O homem é atendido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em entrevista ao jornal A Plateia, uma vendedora da loja disse que chegou a abrir o cofre para os criminosos pegarem o dinheiro.

— Eles disseram que era um assalto que era pra gente deitar no chão. Aí foi tudo muito rápido. Ele pediu ajuda pra eu pegar as coisas e botar na sacola. Eu fui ajudar, abri o cofre. Eles reviraram tudo, quebraram tudo, nossa loja ficou destruída — conta Vânia Regina Silva. A polícia segue realizando buscas para encontrar os outros dois suspeitos.