A importância de avaliação para transtornos de neurodesenvolvimento na infância

Você sabia que existem duas avaliações que são importantes seu filho fazer para chegar em diagnósticos de transtornos de neurodesenvolvimento (Autismo, TDAH, Transtorno de aprendizagem, entre outros). As duas avaliações são neuropsicológica e de neurodesenvolvimento.

A neuropsicológica é um processo que ocorre em um espaço de tempo pré-estabelecido, onde o psicólogo irá receber o paciente e por meio de entrevistas, sessões com a criança e ao adolescente, testagens psicológicas, conversas com a escola e a família pode-se dar um retorno efetivo sobre o que está acontecendo com aquela criança e o que será necessário para auxiliá-la. Esta avaliação ajuda a entender o processo cognitivo e emocional de cada criança e adolescente podendo avaliar transtornos como: autismo, TDAH, depressão infantil, dislexia, entre outros. Em toda avaliação neuropsicológica é entregue um laudo, explicando os resultados, com orientações e hipótese diagnóstica da criança ou do adolescente.

Já a avaliação do neurodesenvolvimento, avalia habilidades desde o nascimento até a adolescencia. E por que avaliar? para determinar se a criança está adquirindo as habilidades básicas no momento esperado. Verificando assim, como e se já adquiriu marcos importantes como: linguagem, motricidade, cognição (aspectos de aprendizagem), comportamento adaptativo e até mesmo aprendizagem escolar. Como não existem análises laboratoriais ou sanguíneas que possam revelar se o seu filho tem um atraso, a avaliação de desenvolvimento serve como triagem e poderá determinar se você deve procurar um especialista.

Desta forma cria-se uma espécie de “mapa”, evidenciando as potencialidades e descobrindo dificuldades que podem gerar atrasos no desenvolvimento global, ou seja, do indivíduo como um todo. Também evidenciando sintomatologia que podem evidenciar possíveis diagnósticos (TEA, TDAH, TOD, dislexia, discalculia e outros transtornos de desenvolvimento e aprendizagem)

No Fluir Alegrete você encontra as duas avaliações, o psicólogo Gabriel Blaskesi realiza as avaliações neuropsicológicas e a psicopedagoga Daniela Vizotto as de neurodesenvolvimento.

“Ambas as avaliações investigam as dificuldades, o que precisa ser reabilitado, mas também analisam as potencialidades de cada paciente, e a partir disso orientado da melhor maneira o que a família precisa fazer”. Falou o psicólogo e diretor do Fluir Alegrete, Gabriel Blaskesi.

Já a também diretora e psicopedagoga Daniela Vizotto, conta que a “a avaliação de neurodesenvolvimento auxilia pais no manejo e a escola no manejo e na adequação e elaboração de PDI (Plano de desenvolvimento Individual), indispensáveis quando se fala em inclusão escolar. Avaliar é necessário para uma intervenção, tanto casa, clínica ou ainda escolar, para que possamos adotar medidas e estratégias assertivas em cada caso.”

