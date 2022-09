Laboratório de análises clínicas da Santa Casa atende SUS, Carisaúde, convênios e particular

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A correta investigação de problemas de saúde, especialmente na hora de fazer exames preventivos regulares, tem relação direta com a busca por um laboratório de análises clínicas de confiança e com profissionais especializados

Os processos adotados nos últimos anos pelo Laboratório de Análises Clínicas da Santa Casa, deram agilidade e confiança aos resultados e diversidade de exames disponíveis, através do uso de equipamentos de alta tecnologia. O laboratório da Santa Casa oferece atendimentos pelo SUS, convênios, particular, além de descontos concedidos pelo CariSaúde.

Nos últimos meses, a mudança imposta pela pandemia também alterou a rotina do laboratório, que realiza exames de Covid-19. Segundo Luciana Acosta Fogliarini , responsável pelo laboratório, ter um serviço de apoio ao diagnóstico, prognóstico e ao tratamento do paciente auxilia muito na tomada de decisão clínica. “Existem várias doenças que necessitam de um exame rápido para ter uma intervenção clínica imediata”. O setor conta com uma equipe formada por 17 profissionais qualificados em diferentes áreas, como biomédicos, farmacêuticos, técnicos de enfermagem e recepção.

O laboratório lançou recentemente uma campanha chamada de “Sua saúde merece Amor”. A campanha busca incentivo a realização de um ckeck-up, uma série de exames de rotina, realizados anualmente para avaliar o estado geral da saúde do paciente. Os exames que fazem parte da campanha estão mencionados na forma de pacotes, onde depende do sexo do paciente, idade e características próprias, como tipo de atividades que realiza, hábitos de vida e histórico familiar de doenças. O projeto tem como finalidade comemorar os 150 anos da história da Santa Casa e valorizar quem sempre fez parte desta história, os pacientes.

A direção da Santa Casa convida a comunidade a conhecer o serviço, que foi criado para atender as demandas da comunidade em geral. O laboratório da Santa Casa está localizado junto ao prédio principal do hospital, ao lado do Centro de Diagnóstico por Imagens Raul Englert.