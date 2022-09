Grupo de escoteiros de Alegrete recebe certificado da Associação Nacional

O Grupo Escoteiro Honório Lemes recebeu o Certificado da Associação Nacional Escoteira “Sempre Alerta Brasil”.

A instituição nacional do movimento escoteiro que congrega grupos escoteiros que preservam os princípios, valores e tradições do movimento escoteiro mundial, concedeu a láurea ao único grupo certificado em Alegrete.

Qualificação e trabalho educacional norteiam as atividades do grupo alegretense que completa 32 anos de fundação com inúmeras atividades e benfeitorias realizadas no município.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes, “Mais antigo da Fronteira Oeste gaúcha em funcionamento”, foi fundado em 1990, tem sua sede no anexo a AABB.

Realiza suas atividades aos sábados das 14 às 17 horas, e conta com o importante apoio da AABB Alegrete para o desenvolvimento de suas atividades. Interessados podem entrar em contato pelo 99566385.

Foto: reprodução