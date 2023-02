Laboratório Municipal é contemplado com novos aparelhos

Share on Email

Aconteceu na manhã de sexta-feira (03), no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, a entrega oficial de dois aparelhos muito importantes para a Secretaria de Saúde.

Trata-se de um BS 240 Pro, que amplia em praticamente 100% a capacidade do Laboratório de efetuar testes, chegando a 300 por hora. Também foi adquirido um aparelho de Osmose Reversa, que ioniza e purifica a água.

A aquisição dos aparelhos foi possível pela destinação de uma emenda impositiva encaminhada pelo vereador Itamar Rodriguez. O parlamentar ressaltou a importância do recurso das emendas parlamentares dos vereadores, que se amplifica ainda mais quando sua finalidade é por causa tão nobre. “Estamos felizes em oportunizar esse acréscimo de qualidade aos serviços do Laboratório Municipal”, disse.

Estavam presentes o prefeito Márcio Amaral, o vice-prefeito Jesse Trindade e a secretária de Saúde Araceli Fontoura. Para o prefeito, a sintonia e parceria entre vereadores e Prefeitura na aplicação das emendas têm tido um resultado extremamente satisfatório. “Esses aparelhos são fruto disso e possibilitam diagnósticos de forma precoce, o que pode salvar vidas”, elogiou.

A secretária Araceli agradeceu o empenho e sensibilidade do vereador Itamar ao destinar este recurso, assim como ao prefeito Márcio, por autorizar o aporte de recurso livre da Prefeitura para viabilizar a compra dos aparelhos. A bioquímica Nathália Etchepare explicou o funcionamento dos aparelhos e ressaltou a importância desse suporte e qualificação nos serviços do Laboratório.

Emendas impositivas



As emendas são instrumentos que os parlamentares possuem para participar da elaboração do orçamento anual. A Lei reserva 50% dos recursos orçamentários e financeiros para área da saúde do Município.