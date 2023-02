Pôr do Sol comemora com muito samba seus 40 anos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Nesta retomada, o seu enredo A Felicidade Não Tem Preço, conta sobre a alegria e a essência do carnaval, passando pela história da comunidade, as pessoas que fizeram parte de sua trajetória e a homenagem a todos aqueles que construíram juntos um carnaval de todos e para todos.

Casal é flagrado com carne de javali no porta malas do carro

Esse retorno após 8 anos é um momento de comemoração e a escola irá trazer isso nos próximos dias 3 e 4 de março.

Para festejar, a Pôr do Sol trouxe a sua coirmã Imperatriz da Praça Nova para cantar, tocar e sambar em sua casa. Foi uma festa linda de ver.

Motociclista sofre ferimentos em acidente na Praça Getúlio Vargas

Essa integração das escolas nesta retomada do Carnaval, depois de oito anos, está fortalecendo e gerando um grande envolvimento entre as agremiações. Até então, nunca tivemos esse espírito de unidade no meio carnavalesco de Alegrete.

RZB Comunicação.

Assessoria de Imprensa Carnaval 2023.

Fotografia: @alevierofotografias