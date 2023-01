Homem, transtornado, quebra vidro de loja no centro e foge

Homem, transtornado, quebra vidro de empresa.

Uma guarnição da Brigada Militar, foi acionada na rua Venâncio Aires para verificar uma denúncia de dano em um estabelecimento comercial.

No endereço, os policiais foram atendidos pelo gerente, da loja, um homem de 57 anos. O comerciário destacou que estava trabalhando quando ouviu um barulho e visualizou que o suspeito estava transtornado em via pública.

Na sequência, acabou quebrando o vidro do estabelecimento e fugiu. O suspeito não foi localizado e o registro foi confeccionado no local.

Já, algumas horas depois, uma outra guarnição, durante patrulhamento ostensivo, na rua General Vitorino, Centro, localizou produtos abandonados em via pública.

Conforme relato dos PMs, uma bicicleta infantil de cor rosa, aro 16, da marca South e uma cadeira de palha na cor marrom, sendo possivelmente objetos de furto, estavam no meio da via. O autor do furto pode ter percebido a aproximação da viatura e ter abandonado os objetos. Diante dos fatos foi feita a apreensão do material e encaminhado à DP.