Ladrões fazem reféns em assalto a loja de Palmeira das Missões

Um assalto a uma loja com reféns é atendido pela Brigada Militar nesta segunda-feira (7), em Palmeira das Missões, no Noroeste.

Segundo a BM, os assaltantes chegaram por volta do meio-dia, quando a loja, situada na Avenida Independência, estava fechando para o almoço. O grupo anunciou o roubo e fizeram inicialmente sete pessoas reféns, incluindo a proprietária, segundo informação da Rádio Palmeira. Ainda não se sabe quantos criminosos

Uma mulher grávida que também estava no estabelecimento comercial acabou sendo liberada logo no começo da ação. A gestante passa por atendimento médico no Hospital de Caridade. Há também a informação, ainda não confirmada pela BM, de que mais dois reféns teriam sido libertados, conforme a emissora de rádio local.

Um negociador da BM de Cruz Alta se deslocou até a cidade para intermediar a rendição dos assaltantes. De acordo com o que foi reportado pela Rádio Palmeira, a advogada do bando teria exigido a presença da imprensa para que seus clientes entregassem as armas. A quadra em torno da loja foi isolada para o trabalho da polícia.

A loja que foi atacada se chama Meluchinha. É um tradicional bazar da cidade que vende brinquedos, papelaria e utilidades. Está situada na Avenida Independência, a principal via de comércio de Palmeira das Missões, que tem 35 mil habitantes.

Fonte: GZH