LAF define campeonato amador com 7 clubes na Categoria Principal

A elite do futebol amador alegretense contará com apenas 7 clubes no campeonato 2023/2024. O congresso técnico foi realizado na noite da última segunda-feira (8), na sede da entidade.

A competição vai reunir sete equipes no certame municipal. Os sete clubes jogam entre si na primeira fase e os quatro melhores avançam para fase de semifinal.

De acordo com o presidente da LAF Ramud Maruf, a primeira rodada já está definida com três partidas, e a folga será do Centenário. Está previsto a abertura para o dia 21, às 16h45min. O Sindicato encara o Operário no Palmeiras.

Já no campo do Honório Lemes, está marcado o confronto entre Alvorada e Várzea Verde e fechando a rodada, o Cruzeiro enfrenta o Brandão no Estrelão.