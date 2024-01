Calendário do PIS/Pasep 2024 já foi definido pelo governo, e começa a ser pago em Fevereiro

O Governo Federal anualmente autoriza o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP, confirmado para 2024. Para ter acesso ao benefício, que pode atingir o valor de até um salário mínimo, é necessário observar as seguintes regras de retirada.

Tanto quanto o pagamento, tradicionalmente liberado no ano subsequente ao ano-base, sofreu atrasos devido à pandemia da Covid-19. Atualmente, o benefício é concedido com dois anos de defasagem. Portanto, em 2024, o abono será destinado aos trabalhadores que estiveram em atividade formal durante 2022.

A liberação dos recursos terá início em 15 de fevereiro. Sendo que, os trabalhadores do PIS receberão conforme o mês de nascimento, começando pelo grupo de nascidos em janeiro.

No caso do PASEP, o pagamento seguirá a numeração do benefício e o valor do benefício varia conforme os meses trabalhados durante o ano. Para aqueles que trabalharam durante todo o ano, o pagamento será equivalente a um salário mínimo. Apesar de ter como referência o ano de 2022, o valor a ser pago leva em consideração o salário mínimo do ano vigente, com o limite de R$ 1.412, correspondente ao salário mínimo atual.

Assim como para acessar os benefícios, é imprescindível que o trabalhador atenda a certos critérios: ter recebido até dois salários mínimos e manter seus dados trabalhistas atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Desse modo os depósitos do PIS, destinados aos trabalhadores com carteira assinada e distribuídos pela Caixa, começam no mês de aniversário do trabalhador. No caso do PASEP, pago pelo Banco do Brasil aos servidores públicos, federais, estaduais ou municipais, o pagamento é feito de acordo com o número de inscrição do trabalhador.

Trabalhadores que possuem conta corrente nos bancos mencionados receberão os pagamentos diretamente em suas contas. Para os não correntistas, a Caixa realizará depósitos em poupança social digital, que podem ser movimentados através do aplicativo Caixa Tem.

No caso dos trabalhadores associados ao PASEP e que não possuem conta no Banco do Brasil, poderão efetuar transferências nos terminais de autoatendimento ou pelo portal eletrônico do banco.

Desse modo o calendário de pagamento é o seguinte:

Para o PIS:

1- Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro.

2- Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de março.

3- Nascidos em março e abril: a partir de 15 de abril.

4- Nascidos em maio e junho: a partir de 15 de maio.

5- Nascidos em julho e agosto: a partir de 17 de junho.

6- Nascidos em setembro e outubro: a partir de 15 de julho.

7- Nascidos em novembro e dezembro: a partir de 15 de agosto.

Para o PASEP:

1- Final da inscrição 0: a partir de 15 de fevereiro.

2- Final da inscrição 1: a partir de 15 de março.

3- Finais da inscrição 2 e 3: a partir de 15 de abril.

4- Finais da inscrição 4 e 5: a partir de 15 de maio.

5- Finais da inscrição 6 e 7: a partir de 17 de junho.

6- Final da inscrição 8: a partir de 15 de julho.

7- Final da inscrição 9: a partir de 15 de agosto.

Portanto a nova tabela do abono salarial para o PIS/PASEP em 2024, considerando o salário mínimo de R$ 1.412, apresenta os seguintes valores, conforme a duração do período trabalhado:

1 mês trabalhado: R$ 117,67;

2 meses trabalhados: R$ 235,33;

3 meses trabalhados: R$ 353,00;

4 meses trabalhados: R$ 470,65;

5 meses trabalhados: R$ 588,32;

6 meses trabalhados: R$ 706,00;

7 meses trabalhados: R$ 823,66;

8 meses trabalhados: R$ 941,33;

9 meses trabalhados: R$ 1.059,00;

10 meses trabalhados: R$ 1.176,68;

11 meses trabalhados: R$ 1.294,34;

12 meses trabalhados: R$ 1.412,00

