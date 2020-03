Juiz troca terno e gravata por tradicional pilcha gaúcha em Alegrete

O Magistrado Rafael Echevarria Borba, Diretor do Foro, titular da Vara Crime, e substituto da 2ª Vara Cível, na semana de 09 a 13 de março realizou todas as suas atividades no Foro de Alegrete “pilchado” tipicamnte de gaúcho. A troca do tradicional terno e gravata, que marca os figurinos do juízes, pela pilcha, chamou atenção dos colegas, servidores do Foro.

O juiz disse que o uso da bota e bombacha foi em consideração à Semana da Paz instituída pela Lei 11.077/1998, pelo Estado do Rio Grande do Sul, que está na 16ª edição promovida pela Prefeitura de Alegrete e Movimento Tradicionalista Gaúcho, através da Coordenadoria da 4ª Região Tradicionalista, a qual também possui o evento denominado “A paz começa dentro das famílias: a família na construção de uma cultura de paz”.



O juiz também ressaltou que por estarmos na 3ª Capital Farroupilha, não precisaria de uma justificativa para se vestir em homenagem à cultura gaúcha.

Dr. Rafael Echevarria Borba, também em consonância à Semana da Paz, presidiu mais de cem ações envolvendo violência doméstica e uma Sessão do Tribunal do Júri, no último 10 de março em que foi julgado um feminicídio que teve uma grande repercussão na comunidade à época dos fatos.

Natural de Bagé, se diz com gosto peculiar por nossas tradições e, devido a isso, decidiu que quando sentir vontade vai trabalhar pilchado.

E o novo visual rendeu fotos de quem teve audiências ou outras atividades no Foro.

Nesta semana, logo que chegou na Comarca já chamou atenção dos servidores que comentaram do novo visual do Juiz. Assim ele despachou, atendeu colegas, advogados e realizou audiências.

No dia 12, no Salão do Jurí, o Dr Rafael, junto com o Ministério Publico trabalhou pilchado quando trataram da formação do Conselho da Comunidade, quando foram escolhidos presidente, vice, tesoureiros,secretários, conselho e demais cargos de diretoria Esse Conselho vai movimentar a cidade em prol do Presídio atual e pela finalização do que esta em construção.

Vera Soares Pedroso

Fotos: servidores do Foro de Alegrete