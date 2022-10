Laura Faraco morre em Alegrete

Laura Maria Rodrigues de Freitas Faraco advogada, professora de história e geografia morreu, aos 86 anos, em Alegrete. Também foi primeira dama de Alegrete e se envolveu em causas sociais no Município.

Ela foi esposa do Dr Adão Conceição Dornelles Faraco por 62 anos, união com quem tiveram seis filhos, sendo um já falecido.

Conhecida por ser uma mulher forte e inteligente Laura e Adão formaram um casal que juntos constituiram e formaram a família – com legado em várias áreas profissionais em Alegrete e fora do país.

Nas redes centenas de homenagens a Dra Laura que advogou por mais de 40 anos e deixou o esposo Adão, cinco filhos, netos e um bisneto.

A filha Adriana Rodrigues de Freitas Faraco, em sua página, sintetizou, quando os pais completaram 60 anos de casados, 2021, a seguinte mensagem: este imenso amor que os dois vivem intensamente de cumplicidade “Pai e mãe, hoje as circunstâncias não nos permitem estarmos juntos fisicamente como gostaríamos, mas estamos unidos de uma forma muito mais importante que a física, estamos juntos no espiritual, no emocional, no amor…e isso não há distância que nos separe.