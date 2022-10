Motorista é atingido por outro veículo, sobe calçada e colide em parede de empresa

Um motorista que dirigia um veículo oficial do Município de Itaqui, avançou a preferencial e provocou um acidente no cruzamento das vias Joaquim Nabuco com Coronel Cabrita. O acidente foi na região Central de Alegrete, na tarde desta segunda-feira(3).

Segundo informações da Brigada Militar, o condutor do Toyota Etios estava na preferencial em direção ao Centro. Já o motorista do Voyage descia a rua Coronel Cabrita e avançou a via atingindo a lateral traseira do carro.

Alegrete elege um deputado estadual e continua com dois federais

Desta forma, o homem que dirigia o Etios perdeu o controle da direção, subiu a calçada e chocou-se contra a parede de um estabelecimento comercial.

Ambos veículos tiveram avarias e o motorista do Etios queixou-se de dores no abdômen.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência e os veículos seriam removidos por meio de guinchos particulares.