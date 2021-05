Escritor alegretense lança livro “Minhas Aventuras na América do Sul”

Compartilhe















Minhas Aventuras na América do Sul, é o primeiro livro do escritor alegretense Gerson Galli. Formado em administração de empresas, Galli não se aventurou pela América do Sul, mas conta uma história recheada de aventura que prende o leitor do início ao fim.

Lançado em 19 de abril no formato e-book pela Editora Viseu, esta semana o livro ganhou seu formato físico, e já pode ser encontrado nas principais livrarias do país. Em Alegrete, pode ser encontrado no Sebo Praça Nova, localizado na segunda quadra da Rua Mariz e Barros, 303.

O roubo de um carregamento de rifles no sul da Argentina é o cenário de encontro de dois imigrantes alemães que foram amigos e colegas de trabalho em Frankfurt, e tornam a se encontrar na América do Sul, mas agora em lados opostos. Enquanto um se une ao grupo de bandidos que tenta transportar os rifles até a Colômbia, o outro saí em perseguição percorrendo a Argentina, Uruguai e o sul do Brasil.

O autor destaca que um de seus objetivos era deixar que o texto fluísse naturalmente, de forma direta, sem grandes descrições das cenas, objetivando a ação dos personagens. E fica muito claro ao ler o livro, a troca constante de cenários, de uma forma muito frenética.

Aos 49 anos em seu primeiro livro, Galli afirma a importância do lançamento desta obra, que além de uma realização pessoal, colabora com à cultura. Ele também deixa seu agradecimento as pessoas que direta ou indiretamente colaboraram para que isso acontecesse.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução