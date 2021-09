Licitação para revitalizar a Avenida Freitas Valle é nesta quarta-feira

O projeto contempla a remoção de toda a estrutura antiga, bem como a reestrutura das calçadas que encontra-se em estado de depredação. O projeto é orçado em R$ 60.721,17 e o cronograma de execução é de três meses após dada a ordem de início dos serviços, prevendo o reparo e manutenção da rede de iluminação pública, demolição e escavação de calçadas e pavimentos, cabeamento elétrico, instalação de caixas de comando e ligação na rede elétrica, execução de calçadas e pavimentos.

O engenheiro eletricista Luiz Gabriel Soares Martins, diretor do setor de Iluminação Pública, destaca que o projeto demandou esforços de diversos setores da Prefeitura de Alegrete, pois foi necessária uma readequação para o projeto ser realizado. A obra será realizada com recurso do Fundo Municipal da Iluminação Pública, dessa forma só terá contrapartida do Município.