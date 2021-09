Homem é morto com tiro na cabeça no Bairro Canudos

Homem de 36 anos foi encontrado morto, no interior de uma residência, no bairro Canudos, em Alegrete.

Conforme ocorrência policial, a vítima foi identificada como Gildo Goulart Brum, natural de Uruguaiana.

Por volta do meio-dia, o proprietário da residência procurou a polícia depois de encontrar Gildo caído no chão, com um ferimento na cabeça, sem vida.

O relato do indivíduo foi de que permitiu que a vítima ficasse em sua casa, cedendo um cômodo para que ele pernoitasse e, ao meio-dia, se deparou com a cena do crime.

Os policiais civis compareceram no local, assim como a Perícia de Santana do Livramento. Foi constatado que Gildo foi morto com um disparo de arma de fogo na cabeça. Com o corpo, também, foram apreendidos 620 reais e alguns documentos de Gildo.

A ocorrência foi feita, pela Polícia Civil de Alegrete, como homicídio doloso. O corpo foi encaminhado ao IML da Santa Casa de Alegrete.

Gildo, conforme foi apurado pela reportagem, seria dependente químico e tinha antecedentes criminais.

O setor de investigação da Polícia Civil de Alegrete está apurando os fatos. Até o momento, não há suspeitos.

O crime aconteceu na madrugada de terça-feira(14), no bairro Canudos – local também conhecido como Ilha.