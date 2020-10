Líder de facção e mentor de assassinato de motorista de aplicativo é preso em Alegrete

Celso Antônio Gasparetto, 56 anos, foi morto com seis disparos de pistola calibre 9mm. O suspeito de ser o mandante do crime foi preso em Alegrete.

Encontrado morto em um matagal no interior de Encantado em 21 de setembro, o motorista de aplicativo Celso Antônio Gasparetto, 56 anos, pode ter sido assassinado por aceitar uma corrida sem saber que iria transportar criminosos armados ligados a uma facção com base no Vale do Sinos. A investigação da Polícia Civil aponta ainda que a disputa por pontos de tráfico de drogas em Guaporé, no Norte, foi o pano de fundo para a morte de Gasparetto, que não teria envolvimento com o crime organizado.

No começo da tarde de 20 de setembro, um domingo, Gasparetto foi acionado para fazer uma corrida de Guaporé, onde vivia com a esposa, até Encantado e não retornou mais. Na manhã do dia seguinte, o veículo do motorista, um Cobalt preto, foi localizado abandonado com as portas abertas próximo a Lagoa da Garibaldi, no município do Vale do Taquari. A nove quilômetros do local, na área rural, foi encontrado o corpo do motorista com pelo menos seis disparos de pistola calibre 9mm. Um homem de 29 anos, considerado o mentor do crime, foi preso preventivamente na tarde de terça-feira (27), em Alegrete, na Fronteira Oeste.

À frente da investigação, o delegado de Encantado Augusto Cavalheiro Neto, afirma que o suspeito determinou o assassinato e estava presente na execução do motorista. O investigado tem antecedentes criminais por furto, tráfico, roubo e duas tentativa de homicídio e teria fugido para a Fronteira Oeste após o assassinato de Gasparetto. No final da manha de quarta-feira (28), a polícia também deteve temporariamente, em Guaporé, um homem e uma mulher suspeitos de chamar a vítima para fazer a corrida em 20 de setembro. De acordo com o inquérito, são pessoas que não estão diretamente envolvidas na execução:

— Eles chamaram a corrida que levou o Celso para morte e prestaram auxílio aos criminosos. A prisão é de 30 dias para esclarecer os limites da ação de cada um, o que realmente eles fizeram e como participaram do fato. O que sabemos que é contrataram a viagem em Guaporé, foram até Encantado e desviaram a rota para a área rural onde executam o Celso. Então, rodaram nove quilômetros até o local onde abandonam o veículo. Ali pediram carona para um indivíduo e, no meio da carona, anunciaram com violência que obrigariam ele a levá-los até a rodoviária de Lajeado.

Além do caso ser chocante, por envolver um homem de boa reputação em Guaporé, há todo um contexto de guerra de facções por trás. O grande desafio do inquérito é esclarecer de vez a motivação e identificar os outros homens que ajudaram o principal suspeito desse crime, que já está preso. AUGUSTO CAVALHEIRO NETO Delegado de Encantado

Imagens de câmeras de segurança revelam que no veículo do motorista que foi rendido estavam pelo menos quatro homens além do motorista — a polícia trabalha para identificá-los. O executor do crime, junto com outros comparsas, saíram de Encantado assim que o homicídio ocorreu. O percurso feito pelo líder do grupo foi mapeado pelos investigadores: de Lajeado, o criminoso se deslocou para Porto Alegre e, em dois dias, para Bagé, na Campanha. De lá, viajou até Alegrete, de onde vinha sendo monitorado com o apoio da polícia local.

— Junto com o homicídio duplamente qualificado, há um crime de sequestro para garantir a fuga — diz o delegado.

Confronto entre organizações criminosas

O homem preso em Alegrete morava há três meses em Guaporé em uma casa vinculada por uma facção com base no Vale do Sinos. Na sexta-feira anterior ao crime, 18 de setembro, três homens armados com pistolas 9mm chegaram a cidade e se hospedaram nessa residência. Naquele final de semana planejavam atacar os pontos de venda da facção local e executar traficantes rivais.

