Linhas de crédito são disponibilizadas para reconstrução do Passo Novo

Nesta terça-feira (29), às 10h, de acordo com prefeito Jesse Trindade, a empresa Imembuí estará na Capela Nossa Senhora do Carmo para apresentar linhas de crédito destinadas aos empreendedores do Passo Novo. A proposta é disponibilizar informações sobre alternativas para quem necessita de recursos para retomar ou reorganizar suas atividades.

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Na quarta-feira (30), será a vez de representantes de agências bancárias estarem no local para apresentar linhas de crédito aos moradores interessados em buscar recursos para a reforma de suas casas.

As ações integram as medidas que estão sendo disponibilizadas para apoiar a retomada e a reconstrução da comunidade. Os serviços de atendimento estão concentrados no CTG Nico Dornelles.

Defesa Civil e voluntários atuam na comunidade

A Defesa Civil de Alegrete atua no Passo Novo desde o início do evento climático e já providenciou materiais de cobertura e colchões para atender as famílias atingidas.

O temporal provocou danos em telhados e vidros de residências após a queda de granizo. Desde então, equipes da Defesa Civil se deslocaram para a localidade para auxiliar os moradores e avaliar as necessidades apresentadas.

O trabalho também conta com a participação de voluntários, que se juntaram às equipes e às autoridades no atendimento às famílias afetadas.

Os moradores que necessitam de auxílio devem procurar o CTG Nico Dornelles, onde estão concentrados os atendimentos e os encaminhamentos das demandas da comunidade.