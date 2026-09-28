Prefeitura descentraliza atendimento e reforça assistência no Passo Novo

Ao longo do dia, os gabinetes do prefeito e do vice-prefeito foram descentralizados para o Passo Novo, onde acompanharam as ações e as demandas da comunidade atingida.

O atendimento às famílias que necessitam de auxílio está concentrado no CTG Nico Dorneles. No local, os moradores passam por triagem junto à Assistência Social, com o levantamento das necessidades e os encaminhamentos necessários.

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No domingo (27), equipes da Prefeitura e voluntários trabalharam na recepção, organização e separação das doações destinadas às famílias atingidas pelo temporal.

A Defesa Civil e os demais órgãos envolvidos permanecem mobilizados no atendimento à comunidade e na organização dos encaminhamentos.

Neste momento, a maior necessidade é de cobertores, lençóis, toalhas, travesseiros, fronhas e colchões. As doações estão sendo recebidas na Defesa Civil, que mantém equipes no local das 7h30 às 22h para receber os materiais e organizar os encaminhamentos às famílias.

Quem precisar de orientação ou atendimento pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone (55) 99158-9444.