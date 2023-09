Linhas que passam pela Getúlio Vargas vão ter desvios no dia da Caminhada Cívica

Neste dia 2 de setembro, por ocasião da realização da primeira Caminhada Cívica haverá mudanças no transporte coletivo da cidade. De acordo com a empresa Fronteira D’Oeste, a partir das 11h deste sábado, deverá ser feito o desvio do itinerário das linhas de ônibus que utilizam a via pela Praça Getúlio Vargas. O desvio deverá respeitar a sugestão da Guarda Municipal. Neste caso, diz Rogério Lima diretor da Guarda Municipal, os carros que vão à Zona Leste devem ir pela Barão do Cerro Largo até a Rua Tiradentes, depois o itinerário segue normal pela Mariz e Barros

Quem vem da Zona Leste vai subir ao centro da cidade pela Avenida Alexandre Lisboa e na rotatória da Rua Venâncio Aires segue o trajeto pela Joaquim Nabuco até o terminal. Esse desvio de rota vai acontecer enquanto os desfiles estiveram acontecendo na Praça Getúlio Vargas.