Live da Virada foi um sucesso em Alegrete

Compartilhe















Um ano de muitos desafios, de restrições e de adaptações. Diante de tantas dificuldades e superações, a decisão de manter o show da virada se deu como uma forma de contemplar os alegretenses com um momento positivo para o novo ano que está quase chegando.

Uma parceria de sucesso entre o Portal Alegre Tudo, Diego Pereira Fagundes, com apoio da Prefeitura e 60 empresas patrocinadoras foi promovida a Live da Virada em Alegrete. O evento no CTG Farroupilha, no dia 27, foi considerado destaque pelo alcance e audiência pela página do Portal Alegrete Tudo.

As artistas alegretenses, Vanusa Souza e Luana Severo, com suas belas vozes, cantaram por quatro horas os principais hits do momento que foram acompanhados aqui e em vários lugares do Estado e até fora do país.

A Live Love explodiu na audiência e inspirou os apaixonados

A live da virada, de acordo com Diego Fagundes, seguiu com rigidez todos os protocolos de saúde para preservar a saúde, tanto das artistas como dos que organizaram o local do evento. Todos os anos, o show da virada acontecia na praça Getúlio Vargas, mas devido a pandemia a ideia foi realizar essa live que através dos apoiadores se revestiu de um grande sucesso com com 67 mil 450 pessoas alcançadas, oito mil comentários e mais mil compartilhamentos. A apresentação foi realizada por Bibiana Santos Carneiro da Fontoura e Gabriella Pansardi Peduzzi.

Francisco Oliveira traz no sangue o DNA musical da família Paim

Vera Soares Pedroso

Fotos arquivo Produção da Live da Virada