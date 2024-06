Live e Leilão Solidário “Acordes da Esperança” em prol dos profissionais da música atingidos pelas enchentes no RS

Um leilão beneficente vai coletar fundos para auxiliar 22 artistas que foram atingidos pelas enchentes. A transmissão será pela página https://www.facebook.com/reporterfarroupilha, nesta segunda-feira, a partir das 21h. Entre os itens que serão leiloados, estão cavalos e instrumentos musicais. Confira, no link, o catálogo: https://we.tl/t-tCtpAfPsDJ

Os lances serão comandados por Rodrigo Bauer, Joca Martins e Emerson Hoisler. A campanha também aceita doações pela conta Pix (QRcode abaixo).

Além de coberturas de cavalos, há instrumentos musicais, muita música, gravação de EP com 5 músicas e diversas obras de arte. São mais de 50 lotes. Adquirindo um lote do leilão, estará ajudando mais de 20 músicos atingidos pelas enchentes no Estado. A live acontece nesta segunda-feira, 3 de junho, com transmissão pelo canal Joca Martins no YouTube, além do canal da Boqueirão Remates e do Facebook do Giovani Grizotti. Todos os lances do leilão serão revertidos em favor dos profissionais da música que foram afetados pela terrível enchente que dizimou grande parte do RS.

Foto: Companhia das Cordas