AABB vence o clássico em rodada marcada por goleada no Citadino

O clássico entre AABB e União Y FNP por si só já chama atenção, porém, esse ano, ambos os times estão com seus elencos extremamente qualificados, com diversos jogadores a nível estadual. A bola rolou e o equilíbrio era a principal marca do confronto, até que em uma jogada rápida, lucas Sonego, abriu o marcador para Associação do Banco do Brasil. A equipe do FNP tentava transpor o bloqueio adversário, mas esbarrou em uma noite feliz da defesa feliz da AABB.

Na segunda etapa, o jogo ficou mais aberto e ambas equipes puderam atacar ainda mais. Melhor para a AABB que soube aproveitar as chances criadas e venceu pelo placar de 5 x 2. No final da partida, o público presente aplaudiu o confronto, pois se tratou de um jogo de alto nível.

logo após, a jovem equipe do Eliseos Futsal venceu por 10 x 1 a equipe do Interbaitachão pela Série B. Fechando a rodada, a equipe do Parceria venceu por 4 x 2 a boa e tradicional equipe do Flamengo, a competição retorna nessa quarta-feira com mais três jogos.