Locomotiva arranha vaga na final do gaúcho de beach soccer e procura apoio para última etapa

A bola rolou no último dia 2 de fevereiro, nas areias de Balneário Arroio do Sal, no litoral gaúcho em mais uma etapa do Campeonato Gaúcho de Beach Soccer.

Alegrete esteve representado pela equipe do Locomotiva. A turma foi em busca de uma vaga na final do certame.

Organizado pela Federação de Beach Soccer RS, a etapa garantiu vaga aos dois primeiros colocados para a grande final que acontece em Arroio do Sal.

Depois de muita disputa com equipes de alto nível, os alegretenses não alcançaram a tão desejada classificação. “Foi válido. Uma experiência incrível. Seguimos em busca da vaga”, avaliou Sérgio Freitas, diretor da equipe alegretense.

A equipe luta agora para conseguir apoiadores para próxima etapa. Dias 15 e 16 de fevereiro acontece mais uma etapa em Arroio do Sal. Com um plantel de 16 atletas o time precisa de ajuda para representar o município no campeonato gaúcho.

Interessados em patrocinar o grupo ou ajudar o Locomotiva podem entrar em contato com o diretor Sérgio Freitas pelo telefone 55-98425-4550.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução