Locomotiva é campeão da Copa Federação Gaúcha de beach soccer

Quem precisa de medicamentos fora da lista básica pode solicitar, via Estado, diz Secretária da Saúde

O time alegretense jogou três partidas. No primeiro confronto, venceu pelo placar de 3 a 1 a equipe Batom Soccer, de Torres. No segundo duelo, as meninas perderam para a equipe do Internacional por 3 a 2, que viria a ser a final do campeonato.

Na grande decisão, a comissão técnica fez algumas alterações e o nível da equipe aumentou muito. Com uma grande atuação, a equipe alegretense venceu pelo placar de 3 a 1 e sagrou-se campeã da competição estadual em Torres, no litoral gaúcho.