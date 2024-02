Matteus encanta Vanessa Camargo ao falar dos costumes e da cultura do RS

Originário de Alegrete, município localizado na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, Matteus levou para a casa mais vigiada do Brasil não apenas sua personalidade marcante, mas também um forte orgulho de sua cultura e identidade.

Sogro e genro entram em luta corporal após homem tentar agredir filha com facão

Em mais uma conversa emocionante com sua colega de confinamento Vanessa Camargo, filha do cantor Zezé Di Camargo, Matteus compartilhou as dificuldades que enfrentou por conta de sua forma de vestir e falar. Rememorando momentos de bullying vividos na adolescência, ele revelou como, ao chegar na cidade vindo do campo ainda na sua juventude, foi alvo de chacotas por estar pilchado, usando os trajes típicos gaúchos, como botas e bombachas( roupas do dia a dia no interior).

Identificado casal que morreu por choque elétrico em Alegrete

No entanto, longe de permitir que essas experiências negativas o abatessem, Matteus optou por transformar essa adversidade em força. “Só que eu fui crescendo, e o amor que eu tenho pela minha tradição eu fui construindo, cada vez mais”, compartilhou ele, destacando sua determinação em valorizar e preservar suas raízes gaúchas.

O diálogo culminou na declaração de ir pilchado à famosa apresentadora Ana Maria Braga para o tradicional café e entrevista após sua saída da casa. Esse desejo não apenas reflete sua autenticidade, mas também sua vontade de continuar a representar sua cultura e identidade em um palco nacional.

O apoio e a admiração de Vanessa Camargo foram evidentes durante essa conversa reveladora. “Que lindo isso, aquilo que te apontam como vergonha você assumir como teu maior trunfo”, comentou Vanessa, reconhecendo a coragem e a autenticidade de Matteus. Em resposta, Matteus reiterou seu profundo orgulho de suas origens e tradições. “Eu tenho muito orgulho de ser de onde sou, da minha cultura”, afirmou ele, demonstrando sua determinação em abraçar quem é e de onde vem.