Quem precisa de medicamentos fora da lista básica pode solicitar, via Estado, diz Secretária da Saúde

Quem consulta em uma das unidades de saúde da Rede Pública tem direito a medicamentos básicos que tem na Farmárcia Municipal, junto ao Complexo Alexandre Lisboa. Caso de pessoas que precisam de outros medicamentos que não estão na lista dos básicos, devem buscar via judicial.

A secretária Haracelli Fontoura esclarece aos pacientes ou seus familiares que precisam de medicamento, que devem levar a receita do médico da rede pública lá na Farmácia Municipal que a equipe vai orientar e passar tudo que precisa para fazer um processo de solicitação via Estado. – É bem simples basta ir lá no local e falar com as pessoas certas, pondera.

O Município pode adquirir medicamentos básicos que estão na Remume, aqueles que não são desta tabela não podem ser solicitados pela Prefeitura que deve obedecer a legislação. Por meio deste processo de solicitação, via Estado, as pessoas conseguem, atesta a Secretária da Saúde.