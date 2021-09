Locomotiva participa do Estadual de Beach Soccer em Eldorado do Sul

No último final de semana Eldorado do Sul recebeu os jogos do Campeonato Gaúcho de Beach Soccer, nas categorias feminino o masculino, com as partidas na Prainha da Sans Souci.

Durante os dois dias, as equipes da categoria masculina adulta competirão pelo título estadual e pela vaga no Campeonato Brasileiro de Beach Soccer Masculino de 2022. No sábado, dia 25, foram realizadas as quartas de finais, e no domingo, dia 26, disputadas a semifinal e a final da categoria masculina.

Participam do campeonato masculino 12 times vindos de 10 cidades gaúchas. São eles: Força Jovem, Alegria/Life Sul, Napoli, Leões, Rola Bola, SE Locomotiva, RB Loterias, Ousados FC, EC Apolinário, Carbonero FC, Navegantes/Nova

Geração, e EC Santiago.

O título inédito e a vaga no Campeonato Brasileiro de Beach Soccer Feminino de 2022 foram disputados por seis equipes, vindas de quatro cidades gaúchas: Vingadoras; Garotas da Quadra; Sport NH; Phoenix; Amigos do Adri; Carbonero FC.

Ao total, 22 equipes de 16 municípios que participaram da competição estadual. De Alegrete o Locomotiva foi o representante do município no certame.

Eldorado do Sul recebeu a competição estadual

A equipe alegretense acabou caindo nas quartas de final em um jogo heroico. Após um empate em um gol no tempo normal contra os donos da casa, o Locomotiva levou o 2 a 1 do Ousados e acabou eliminado. De acordo com o dirigente Sérgio Augusto de Lima Freitas, o trabalho vai continuar.

Locomotiva Alegrete

Ele conta que foi uma experiência adquirida e que agora a equipe se prepara para a próxima competição que acontece em dezembro.

“Agradecer todos que nos apoiaram para que o projeto fosse possível ser realizado.Obrigado e vamos continuar lutando pela modalidade e levando o nome da cidade onde for possível”, destacou Freitas.

A competição foi organizada pela Federação Gaúcha da modalidade, no dias 25 e 26 na Prainha de Sans Soucy, em Eldorado do Sul.

Na final, disputada na tarde de domingo, a equipe dos Leões da Praia de Torres bateu o Carbonero da cidade de Feliz por 5 a 4, e ficou com o título.

Confira os vencedores em Eldorado do Sul:

1º lugar: Leões da Praia (masculino); Phoenix (feminino)

2º lugar: Carbonero FC (masculino); Amigos do Adr (feminino)

3º lugar: Ousados (masculino); Garotas da Quadra (feminino)

Disciplina: Força Jovem; Sport NH

Atleta Destaque: Carlos Silva – Leões da Praia; Claudiana Oliveira do Amigos do Adri

Goleador(a): Eduardo Boff – Leões da Praia; Gabriela Lapinski – Phoenix

Goleiro(a) Destaque: Pablo Martins Carbonero FC; Dioneia Silva – Phoenix

Gol da final: Bryan Sala – Leões da Praia; Gabriela Lapinski – Phoenix.

Fotos: reprodução