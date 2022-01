Morre carnavalesco e desportista Eurico Cunha -Papagaio

Carnavalesco e político ele sempre esteve e envolvido na Escola de Samba Mocidade Independente da Cidade Alegrete- MICA, sendo sua paixão a bateria Ele foi presidente da Escola que congrega grande parte da Cidade Alta

Também participava do futebol e de acordo com o amigo Celeni Viana no futebol teve a alegria de participar com ele ,estivemos na final do campeonato gaúcho de futebol de salão em Santa Rosa no time do Sete de Setembro de Alegrete.

Conheci ele no Clube Sete de Setembro na final do gauchão de salão, ele era da equipe. Grande incentivador de atletas da terra e depois na Associação Alegrete e na MICA onde fizemos parte da bateria onde Eurico era ritmista. Além disso, o nosso caminho se cruzou na política no PSDB, onde disputamos várias eleições lado a lado na busca de nomes que pudessem ajudar nossa cidade. Eurico, cara simples muito humano e que deixa uma marca no meio popular e, principalmente entristece os tamborins.

Wado Mendonça, atual presidente da Mica diz do amor dele pela bateria da escola – era sua paixão e estava sempre junto e hoje e dai de tristeza para que é da bateria da Azul e Branco, atesta.

Papagaio ou “veio” como era conhecido também gostava de política e integrou os quadros do PSDB.

As últimas homenagens são Angeuls (sala 2) a partir das 17h de hoje.