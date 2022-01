A empresária Nadia Manganeli, proprietária da Loja Nadia Manganeli Confecções, pensando em facilitar a vida dos seus clientes, realiza nesta terça-feira, 11 de janeiro, a partir das 19h, Live especial “Saldos de Verão – com descontos de até 70% OFF” à vista e 20% no prazo.

Loja Nadia Manganeli Confecções realiza hoje, live especial com descontos imperdíveis



A Live será transmitida pelo Instagram, na página da Loja (nadia_manganeli_confecções).

Loja Nadia Manganeli Confecções realiza hoje, live especial com descontos imperdíveis



Essa é mais uma oportunidade para todos aqueles que desejarem realizar suas compras com descontos imperdíveis em, confecções feminina, masculina e infantil.



Para compras realizadas hoje, e no decorrer desta semana, com valor acima de R$ 200,00 à vista (pix ou dinheiro), a entrega é por nossa da loja, dentro do perímetro urbano.

Loja Nadia Manganeli Confecções realiza hoje, live especial com descontos imperdíveis

Compre durante a live e concorra a vários brindes!

Loja Manganeli Confecções trabalha com:

• Confecções feminina e masculina adulto: tamanhos do PP ao G3;

• Confecções infantis: do bebê ao tamanho 18;

• moda íntima: lingeries, cuecas e meias;

• Pijamas adulto e infantil;

• Consutora Natura e boticário – perfumaria, cosméticos e beleza;

• Acessórios: bolsas, óculos, canecas…

• Jogos de cama.

Loja Nadia Manganeli Confecções realiza hoje, live especial com descontos imperdíveis

Loja Nadia Manganeli Confecções realiza hoje, live especial com descontos imperdíveis



Marcas:

Malwee, Enfim, Biamar, Anselmi, Lupo e na linha infantil: Malwee Kids, Carinhoso, Pimpolho, Lucc Boo, Kukiê.

São confecções para todos os estilos, do básico ao casual e até mesmo para grandes ocasiões.

De casa nova e mais ampla, Nadia Manganeli Confecções com atendimento diário de segunda à sábado das 9 às 12h e das 14 às 20h. “Mas você cliente, que prefere um atendimento personalizado, é só chamar no whats que combinamos qual o melhor horário para atendê-lo” – destaca Nadia.

Nadia Manganeli Confecções oferece produtos das melhores marcas do mercado com preços e condições especiais.

Loja Nadia Manganeli Confecções realiza hoje, live especial com descontos imperdíveis

Em novo endereço:

Rua Ema Silveira Ribeiro, 29 (anexo porta de madeira) – Bairro Medianeira nos fundos do Motel Daponti

Telefone/ Whatsapp: 55 9 9604 0316

Instagran: nadia_manganeli_confecções

Facebook: Nadia Manganeli Confecções

Loja Nadia Manganeli Confecções realiza hoje, live especial com descontos imperdíveis

Aline M. Kunz