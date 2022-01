Suspeito do latrocínio é ouvido na Delegacia de Polícia

A vítima, um comerciante de 72 anos foi encontrado, sem vida, pela filha, caída, na entrada do bar. José Carlos Silveira Romero, de 72 anos, trabalhava há mais de 20 anos no mesmo ramo. Ele residia no mesmo endereço, na Avenida Assis Brasil, o bar ficava na parte da frente da casa. No sábado e domingo, ele tinha sido vítima de furtos.

Latrocínio pode ter sido a causa da morte do comerciante de 72 anos

Até o momento, a Polícia Civil, não repassou mais detalhes sobre o caso que está sob investigação.

Ainda, na noite de ontem, a Brigada Militar recuperou a Montana que havia sido roubada após o crime. O veículo tinha sido abandonado no bairro Anita Garibaldi.

À tarde a Polícia Civil vai enviar uma nota aos veículos de imprensa.