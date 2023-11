Lucas Brum vence três baterias na categoria Chevette Super na Copa Fronteira de Automobilismo

Na temporada deste ano da Copa Fronteira de Automobilismo, a equipe da RPM Motorsport de Alegrete enfrentou uma transição desafiadora de categorias. Após conquistar o título na Chevette Light no ano anterior, a equipe decidiu subir para a categoria Chevette Super, que demanda uma preparação mais robusta dos carros. Além disso, o time teve que superar o desafio de construir um novo carro do zero, após um acidente no final da temporada passada que resultou no descarte do veículo anterior.

A temporada, neste ano, começou com uma série de desafios, desde a adaptação à nova categoria até o acerto do novo carro, demandando tempo e esforço significativos por parte da equipe. Apesar das dificuldades iniciais, a RPM Motorsport conseguiu obter boas colocações ao longo do ano, chegando a liderar o campeonato na penúltima etapa. No entanto, problemas mecânicos nessa etapa impediram a equipe de pontuar, resultando na queda para o quarto lugar no campeonato.

Determinados a se recuperar, a equipe dedicou-se intensamente à preparação para a última etapa do campeonato. Nesse último domingo(5), o piloto Lucas Brum e sua equipe conseguiram finalmente encontrar o acerto ideal para o carro. Nas três baterias disputadas, conquistaram a vitória em todas elas, demonstrando um desempenho excepcional e garantindo um segundo lugar no campeonato Chevette Super da Copa Fronteira de Automobilismo.

O novo Chevette utilizado pela equipe foi inteiramente construído em Alegrete, com a parte estrutural sendo cuidadosamente elaborada pelo dedicado trabalho de André Ramos. A oficina de Tiago, conhecido como Buda, também desempenhou um papel essencial, cedendo espaço para a construção do carro e realizando a pintura do veículo. Além disso, a equipe contou com o suporte fundamental de Rodrigo Aguiar, apelidado de Diguinho, que cuidou da manutenção e do preparo do carro ao longo da temporada.

A temporada deste ano foi marcada por desafios e superações para a RPM Motorsport, que, apesar dos contratempos, alcançou um impressionante segundo lugar no campeonato Chevette Super. A dedicação, o esforço conjunto da equipe e a determinação do piloto Lucas Brum foram fundamentais para esse feito. A equipe permanece satisfeita com seu desempenho e está ansiosa para novos desafios na próxima temporada.

O piloto alegretense tem apoio das empresas Sotrin, Sucatão do Alemão, Auto peças Cidade Alta, Lezy, Gauchas Bombas Diesel e Lima Arroz.