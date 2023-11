Programa de Erradicação do Trabalho infantil é tema nas escolas em Alegrete

Dentre elas, eventos em escolas da rede municipal e estadual de ensino com objetivo de promover a conscientização, a prevenção e a intervenção em casos presentes na cotidiana realidade social. O grande exemplo da causa são os afazeres domésticos excessivos que impedem a criança de vivenciar lazer crucial para o seu processo de desenvolvimento.

A secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti Gonçalves, e o coordenador do PETI, Victor Matheus Machado da Conceição, estão conduzindo conversas com a comunidade a respeito das temáticas do programa, além da distribuição de materiais como panfletos e revistas, visando a melhor absorção do conceito transmitido.

Na primeira semana de novembro, ocorreu o programa “Prefeitura nos Bairros “, no Parque dos Aguateiros, onde a SPDS, através do PETI, promoveu a entrega destes materiais a fim de conscientizar o público.

Crianças e adolescentes são titulares de direitos singulares que garantem sua proteção integral. Desta forma, os órgãos de fiscalização do Ministério do Trabalho, os Conselhos Tutelares, o Poder Judiciário, o Ministério Público e as Defensorias Públicas são responsáveis por garantir a preservação destes direitos.

O diretor da Escola Lions Clube, Daltro Silva, salientou que esse tipo de atividade contribui de maneira substancial na vida escolar dos aluno, ” essa interação com pessoas de credibilidade na sociedade, ajuda muito na transmissão de conceitos fundamentais de vida dos estudantes, salientou o servidor.