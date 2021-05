Motorista que sofreu traumatismo craniano em acidentou na BR 290 foi removido para Porto Alegre

Compartilhe















Motorista que sofreu grave acidente na BR 290, em Alegrete, foi transferido para Porto Alegre.

Na manhã de ontem(1°), ele foi removido pelo transporte aeromédico(UTI aérea), para Hospital Militar da Capital.

O condutor sofreu um TCE e estava internado na Santa Casa de Alegrete, desde a tarde do acidente, na última sexta-feira. A transferência foi realizada pela aeronave da empresa Uniair com apoio da Unimed Alegrete.

Segundo informações, ele sofreu traumatismo craniano e fratura exposta. O estado de saúde do jovem inspira muitos cuidados.

O acidente foi no KM 617 da BR 290, em Alegrete. A vítima dirigia um HB20 que saiu da pista e capotou várias vezes, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal. Ele estava acompanhado de um outro jovem que já estava fora do veículo quando os Bombeiros e as ambulâncias chegaram no local. O carona de 22 anos sofreu lesões e foi encaminhado à Santa Casa pela ambulância da UPA.

O acidente

No final da tarde de sexta-feira, uma equipe dos bombeiros, Samu, ambulância da UPA e a Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência de saída de pista com capotamento, na rodovia.

A informação inicial era de que havia vítimas presas às ferragens, porém, não se confirmou. O militar estava desorientado, dentro do carro e o carona na pista.

Os dois foram imobilizados e encaminhados ao hospital de Alegrete.

Veja no link abaixo a notícia completa.