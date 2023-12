Luís Plastina Gomes recebe Mérito Legislativo em Alegrete

Na noite da última terça-feira (13), o parlamento alegretense abriu suas portas para a comunidade ruralista do município, que compareceu em peso para aplaudir a outorga do Mérito Legislativo a Luís Plastina Gomes, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados.

Secretaria de Agricultura e Pecuária promove Feira de Natal com produtores e artesãos no espaço do feirante

A proposição foi do vereador Luciano Belmonte, presidente da Câmara, e foi aprovada de forma unânime pelos demais parlamentares. Estiveram presentes lideranças do agronegócio e da sociedade civil, entre elas os vereadores Bispo Ênio, Fátima Marchezan, Itamar Rodriguez e Cléo Trindade, que prestigiaram a sessão.

Durante as falas, destacou-se a trajetória exitosa de Plastina Gomes, bem como a história da sua família desde as origens do município, ressaltando o merecimento da outorga. A seguir, apresenta-se seu extenso currículo:

Currículo:

Nascido em 19 de setembro de 1961 em Alegrete, é filho do Produtor Rural e Engenheiro Agrônomo Adolpho Guerra Gomes (in memorian) e Vera Beatriz Plastina Gomes. Casado com a Médica Veterinária Ana Flavia Motta Gomes, com quem tem duas filhas: Mariana Motta Gomes (Médica) e Juliana Motta Gomes (Psicóloga).

Realizou o ensino primário na Escola Estadual Osvaldo Aranha em Alegrete e o segundo grau na Escola Marista Rosário em Porto Alegre. Em 1981, concluiu o Curso de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR) em Porto Alegre.

Terapeuta utiliza o poder das plantas, a espiritualidade e práticas regenerativas para o bem-estar das pessoas

Em 1985, formou-se em Agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde 1986, atua como Administrador de Empresas Rurais. Desempenhou os cargos de Conselheiro Fiscal e de Administração nas Cooperativas CAAL e SICREDI.

Foi eleito membro do conselho da UNIPAMPA campus Alegrete, representando a comunidade na gestão de 2013/2015. Presidiu a Fundação Maronna nas gestões de 2010/2013 e 2013/2016.

Em 2019, foi eleito Presidente do Sindicato Rural de Alegrete, sendo reeleito em 2022 para o segundo mandato em curso. Além disso, é membro do conselho da Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã, do conselho do Comitê de Bacia Hidrográfica do Ibicuí e delegado representante na Farsul. Também integra o conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Alegrete e ocupa o cargo de vice-presidente da Associação Saúde Rural.